Dolar
26.10
Euro
28.61
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,853.80
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
6,247.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ilçeye bağlı Pirinçlik-Sipahiler-Karaağaç köyü grup yolu trafiğe kapandı Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen heyelan bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyor
logo
Dünya

Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlar sonrası on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Furkan Mercan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneybatı eyaletlerinde yerel sağanakların rekor düzeye ulaşması sonrası, vatandaşlara yaptıkları çağrıyı güncelledi.

Yağışlar nedeniyle Fukuoka'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Güneybatı bölgesinde on binlerce kişinin tahliyesi istendi.

Devlet televizyonu NHK'in yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre, Fukuoka ve Oita'da mahsur kalan toplam 3 kişinin arama faaliyetleri sürüyor.

Hiroşima ve Kumamoto dahil güneybatı eyaletlerinde birçok istasyonu kapsayan Sanyo ile Kyuşu hızlı tren hatlarındaki seferler geçici durduruldu.

Sağanak yağışların, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceği kaydedildi, toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs sonundan temmuz ortasına dek sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı
Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı
Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı
Terör örgütünün Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yolu ulaşımında sel nedeniyle yer yer aksaklıklar meydana gelmiştir

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı
Japonya'da bakımevlerinin yüzde 27'si yükselen maliyetlerle mücadele edemiyor

Japonya'da bakımevlerinin yüzde 27'si yükselen maliyetlerle mücadele edemiyor
Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet