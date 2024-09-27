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Dünya

Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldığını duyurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Muhammed Emin Canik  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef aldığını duyurdu

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Kiryat Ata yerleşimine ilk kez kullanılan "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinin de çok sayıda füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki İlanya yerleşiminin "Fadi 1" roketleriyle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde bir kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 4 İHA'ya Ras Nakura açıklarında müdahale edildiği belirtildi.

Lübnan'dan 10 füzenin fırlatıldığı tespit edilen açıklamada bazılarına müdahale edildiği, bazılarının ise açık alana düştüğü ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir kişinin şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığı ve Nahariye'de tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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