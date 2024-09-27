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Dünya

Lübnanlı baba Hicazi’nin, İsrail saldırısında ailesinden geriye bir oğlu kaldı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 5 yaşındaki oğlu hariç tüm aile fertlerini kaybeden Abdullah Hicazi, "İsrail'in askerlerle savaşması gerekiyor, gücünü savunmasız sivillere karşı kullanmamalı." dedi.

Mahmut Geldi, Wassim Samih Seifeddine  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Lübnanlı baba Hicazi’nin, İsrail saldırısında ailesinden geriye bir oğlu kaldı

Beyrut

İsrail ordusu, Hizbullah ile yaklaşık bir yıldır süren kontrollü çatışmaların ardından 23 Eylül’de Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yoğun hava saldırıları başlattı.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

İsrail savaş uçaklarının 23 Eylül Pazartesi günü Lübnan'a düzenlediği yüzlerce hava saldırısından birinde Hicazi ailesinin ülkenin güneyindeki Ensar beldesinde bulunan evi de bombalandı.

Hava saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, enkaza dönüşen evden 5 yaşındaki Haydar Hicazi yaralı çıkarıldı.

Lübnan sivil savunma ekiplerinin saatler süren arama kurtarma çalışması sonucu kurtarılan Hicazi, güneyde yer alan Sayda kentindeki Lebib Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Yüzünde ciddi yaralar olan ve bilinci henüz tam yerine gelmeyen 5 yaşındaki çocuk, enkazın altından çıkarıldığı pazartesi gününden bu yana hareket edemiyor.

Lübnanlı baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından ailesini korumak için yaşadığı evi terk ettiğini ancak saldırılardan kurtulamadıklarını ifade etti.

"İsrail'in askerlerle çatışması gerekir"

Abdullah Hicazi, İsrail'in bombaladığı evden kurtulabilen oğlunun yanından ayrılmadığını dile getirdi.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırına yakın bölgeden göç etmek zorunda kaldıklarını aktaran Hicazi, Ensar beldesinde ailesiyle yaşadığı 3 katlı binanın İsrail hava saldırısında hedef alındığını söyledi.

Baba Hicazi, "Ailemle birlikte yerleştiğim bina, İsrail'in hava saldırısına maruz kaldı. Ben o sırada dışarıdaydım. Saldırıda evdeki 9 kişi öldü, oğlum ise sivil savunma ekiplerinin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan acılı baba Hicazi, ailesini İsrail saldırılarından kurtarma çabalarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ensar beldesine geldik. Kendimi ve ailemi hava bombardımanından kurtarmak için kaçtım ancak İsrail onları öldürene kadar peşlerini bırakmadı. İsrail'in askerlerle çatışması gerekir, gücünü sivillere karşı kullanmaması gerekiyor. Bu çocuk henüz 5 yaşında, yazık değil mi?"

Çocuğun bilincinin henüz yerine gelmediğine vurgu yapan Hicazi, oğlunun vücudunda birçok kırık ve ezikler olduğunu ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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