Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5 kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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