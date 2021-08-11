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Dünya

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.

İdris Sülün   | 11.08.2021
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5 kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


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