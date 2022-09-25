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Dünya

Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'in kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine yaklaştıkça güç kazanmaya devam eden Noru Tayfunu nedeniyle bölgedeki binlerce köylünün tahliye edildiği bildirildi.

İdris Sülün   | 25.09.2022
Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kuala Lumpur

Yetkililer, Filipinler'in kuzeydoğusuna yaklaştıkça aniden güç kazanan Noru Tayfunu'nun yön değiştirerek başkent Manila ve yüksek bölgelerdeki köylerde risk oluşturduğunu açıkladı.

Noru Tayfunu, Quezon bölgesindeki Infanta kasabasının yaklaşık 115 kilometre doğusundaki denizde etkisini gösterirken öğleden sonra 195 kilometreden 240 kilometreye varan hızlara ulaştı.

Hava tahmini uzmanları, tayfunun pazar günü geç saatlerde kıyıya ulaşmasını bekliyor.

Quezon bölgesinde tayfunun geçiş güzergahında kalacağı tahmin edilen yerlerden, heyelan ve su baskınlarından etkilenebilecek kıyı köylerinden binlerce kişi tahliye edildi.

Hava durumu ajansı ise tayfunun neden olacağı yüksek dalgaların yaşamı tehdit eden ve maddi zarar gücü yüksek su taşkınları veya sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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