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Dünya

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin   | 22.04.2019
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi

Yerin 40 kilometre altında oluşan deprem başkent Manila'da paniğe sebep oldu. Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi. 

Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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