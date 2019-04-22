ABD'deki Müslümanların yıllık kongresinde "yuva kurma" hizmeti
Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, on binlerce Müslüman'ın katıldığı kongrede her yıl evlilik hizmeti de veriliyor.
Washington
"Matrimonial services" denilen "yuva kurma hizmetleri" anlamındaki programda yüzlerce genç görücüye çıkarak hayat arkadaşını arıyor.
Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, Müslümanların bir araya geldiği yıllık kongredeki evlilik hizmetleri programının sorumlusu Hasan Niyaz, çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.
ABD'deki Müslüman toplumunda evlenmek isteyenler için düzenlenen ICNA'nın evlilik hizmeti programında 4 yıldır gönüllü olarak çalıştığını belirten Niyaz, "Amacımız toplumumuzda kendi inanç ve kültürüne bağlı şekilde, yine aynı niyetteki biriyle evlenmek isteyenlere imkan sunmak için sağlıklı bir platform oluşturmak. Bunun dışında kimseyi kimseye tavsiye veya tercih etmiyoruz." dedi.
Niyaz, verdikleri evlilik hizmetine dair genel süreci şöyle anlattı:
"Yıllık kongrenin yapılacağı tarihten 4 ay önce duyuru yaparak evlenmek isteyen 18 yaş ve üstü kimseler için 50 dolar gibi cüzi bir bedel ödeyerek kayıt olabilecekleri bir havuz sistemi açıyoruz. Daha sonra burada, kayıt olanların gerçek bilgileri ve evlenmek istediği kişide aradığı genel özellikleri dikkate alarak adaylar arasında kabaca gruplar oluşturuyoruz. Bu gruplardaki adayları, kongrenin yapıldığı hafta bir araya getirerek onların görüşmelerini sağlıyoruz."
"Flört veya randevu servisi değiliz"
Evlilik servisi hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar için aileden bir veli ile programa gelme şartı bulunduğunu vurgulayan Niyaz, "Flört veya randevu servisi değiliz. Ailelerin rızası ve bilgisi dahilinde sadece evlenmek isteyen adayları uygun ve şeffaf bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Niyaz, kongrenin yapıldığı günde adayların, ilgili salona giriş yaka kartlarını aldıklarını belirterek kongre binasının uygun bir salonunda adayların mahremiyeti gözetilerek hizmet verildiğini söyledi.
Niyaz, şöyle devam etti:
"Kayıt yaptıran adaylar, belirtilen gün ve saatte, kendi yaş grupları içinde bir araya geliyor. Her kadın aday anne babası veya aileden bir veli ile ayrı masalara oturuyor. Erkek adaylar görevli tarafından isimleri ile sahneye çağrılarak kendilerini salona takdim edip üç genel özelliğini ve karşı tarafta aradığı üç genel özelliği söylüyor. Sahnedeki erkek adayı hangi masa beğenir ve daha geniş bilgi almak için görüşmek isterse, endeks kartlara yazıp görevlilere veriyor. Buna göre, sahne seansından sonra talebe göre erkek adaylar istenilen masaya gidip karşılıklı oturarak 3 veya 5 dakika daha kız tarafı ile görüşme imkanı oluyor. Eğer iki aday birbirini daha fazla tanımak isterse iletişim bilgilerini paylaşıyorlar."
Programın kadın adayların erkek adayları seçme üzerine kurgulandığına vurgu yapan Niyaz, "Kadınların sahneye çıkıp kendilerini takdim etmesini uygun bulmuyoruz, neticede orası manken podyumu değil. Burada erkek adayların kendini pazarlaması gerekiyor. Tabii ki onların da kendilerini seçen kadınları reddetme hakkı var." dedi.
Niyaz, erkek ve kadın adayların görücüye çıkıp kısmetlerini aradığı bu en önemli sürecin yaklaşık 4 saat sürdüğünü kaydetti.
"Mutluluklarına vesile olabilmişsek ne mutlu bize"
Bu yıl yaklaşık 200 yakın adayın "ICNA matrimonial service"e kayıt yaptırarak hayat arkadaşını aradığını belirten Niyaz, "Kendine eş arayan adaylara bu ortam ve imkanı hazırladıktan sonraki hiçbir aşamaya ise karışmıyoruz. Gerisi tamamen şahıslara kalıyor. Bu nedenle elimizde adaylardan kaçı evlendi, başarımız nedir gibi bir veri yok. Bazen bu tür programlar vesilesiyle evlenen ve daha sonra bize gelip teşekkür edenler çıkıyor ama sadece o kadar." şeklinde konuştu.
Niyaz, ABD'de Müslüman toplumun dini ve kültürel çizgilerine hassasiyet göstererek bu hizmeti tamamen gönüllülerle gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı ve "Eğer evlenmek isteyen iki gencin tanışıp aile kurmasına, mutluluğuna vesile olabilmişsek ne mutlu bize. Bu yeter." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.