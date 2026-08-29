Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan asırlık dikiş makinesi, TDV'de sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'ye ait, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de aralarında bulunduğu Milli Mücadele'ye katılan askerlerin üniformalarının dikim ve tamiratında kullanılan 106 yıllık dikiş makinesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesindeki "Birr Mekan İyilik-Sanat-Kahve" adlı kafede sergileniyor.

Milli Mücadele yıllarından günümüze ulaşan makine, uzun yıllar Börekçi'nin ailesinde muhafaza edildi. Börekçi'nin torunu Zişan Saat, dedesinden kalan tarihi makineyi 2023'te Diyanet İşleri Başkanlığına bağışladı.

Milli Mücadele'ye tanıklık eden asırlık dikiş makinesi, yaklaşık 6 aydır Birr Mekan'da ziyaretçilerle buluşuyor.

TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Ayşe Nur Kapusuz, AA muhabirine, Zişan Saat'in dedesine ait makineyi bağışlamak istediğini bildirmesinin ardından evinde ziyaret edildiğini, makinenin teslim alındığını anlattı.

Makinenin yıllar boyunca kullanıldığını, aslen pedallı olan makinenin elektrikle çalışabilmesi için de bazı değişikliklerden geçirildiğini belirten Kapusuz, "Daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş. Torununa intikal etmiş. Torunu da kullanmış ve Başkanlığa hediye etmeyi, emanet etmeyi uygun görmüş." ifadelerini kullandı.

"İyiliğin hala üretilmeye devam ettiğinin bir nişanesi"

Kapusuz, makinenin Birr Mekan'da sergilenmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu makine belki şehit, belki gazi, bugün üzerinde rahatça oturduğumuz topraklara kanını dökmüş, bu topraklar için canını adamış askerlerimizin, subayların, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üniformalarının dikildiği, Milli Mücadelemizin şahidi olan bir makine. İlk olarak bize emanet edildiğinde Hacı Bayram'da bulunan İyilik Atölyelerimizde sergilenmeye başlandı. İyilik Atölyemizin Birr Mekan'a taşınmasıyla birlikte burada sergilemeyi uygun gördük. Burası vatandaşın çok rahat girip çıkabildiği, üretilen ürünleri görebildiği, satın alabildiği, oturup çayını, kahvesini içebildiği bir yer. Böyle bir köşede sergilenmesi, burayı ziyaret eden herkesin de bu makineyi çok rahat görebilmesine imkan veriyor."

Ayşe Nur Kapusuz, tarihi dikiş makinesinin Birr Mekan'da sergilenmesiyle makinenin geçmişteki işlevi arasında bağ kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"O zaman nasıl ki bu makine askerlerimizin üniformalarının dikilmesi, tamir edilmesi gibi bir iyilik üretimi yaptıysa bu mekanımız da iyiliğin üretildiği, hayır için çalışıldığı ve üretilen ürünlerin gelirlerinin tamamen iyilik projelerine harcandığı bir alışveriş mekanı olduğu için bu anlamda da bir bütünleşme söz konusu. İyiliğin hala üretilmeye devam ettiğinin de bir nişanesi bu. Nasıl o gün dikiş makinesi üzerinden bir iyilik inşa edildiyse İyilik Atölyemizde de yine dikiş makinesi üzerinden iyilik inşa edilmeye devam ediyor."