Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.
Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
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