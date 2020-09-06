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Dünya

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Gözellik   | 06.09.2020
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.



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