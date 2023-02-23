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Gündem, Asrın felaketi

Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği

Şırnak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınması konteyner yapılıyor.

Mehmet Demirhan   | 23.02.2023
Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği Fotoğraf: Mehmet Demirhan/AA

Şırnak

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, depremden etkilenen illeri ziyaret ederek, 2 tır yardım malzemesi desteğinde bulundu.

Depremzedelerin barınma ihtiyacına da destek vermek için girişimde bulunan TSO üyeleri, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika ile iletişime geçti.

Hayırsever işadamlarının desteğiyle fabrikada konteyner yapımına başlandı. Üretimi tamamlanan ilk 4 konteyner Cizre Kaymakamlığına teslim edildi.

Konteynerler, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Yıldırım, "Oradaki insanlarımız barınma ihtiyaçlarını gördük. Bir fabrika acilen kendi üretiminin dışında konteyner yapımına başladı. Üyelerimiz ile ilk etapta 20 konteyner alımı için sipariş verdik. İlk 4'ünü gönderdik." dedi.

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