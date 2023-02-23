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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, eylemlerine devam etti.

Sayim Harmancı   | 23.02.2023
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler adına açıklama yapan, eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, 6 Şubat'ta millet olarak tarihin en büyük afetlerden birini yaşadıklarını, felaketin ciddi yıkım ve can kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Depremde ve terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlara ve şehit olan güvenlik güçlerine rahmet, yaralılara şifa dileyen Çiftçi, "Bizi yıldırmadılar. Birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk. Her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Şevkimiz ve gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin olacaktır." diye konuştu.

Terörizmin acısını iyi bilen bir millet olduklarını, terörle mücadelede binlerce şehit verdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, ömrünün baharındaki öğretmenleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kılan imamı katleden, Allah'ın anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bir barbarlığa defalarca lanet ediyoruz. Başlattığımız evlat nöbetiyle Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık, aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır annelerinin 'evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.

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