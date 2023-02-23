Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Muğla ve ilçelerine gelen 4 bin 174 afetzede öğrenci uygun okullara kaydedildi.
Muğla
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede kurulan eğitim danışma masalarında, deprem bölgesinden gelen ailelere eğitim konusunda rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapıldı.
Eğitim danışma masalarında görevli personel tarafından her bir veliye ulaşılarak süreç hakkında bilgi verildi.
Afet bölgelerinden gelerek Muğla'da misafir edilen 4 bin 174 öğrenci, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kendilerine en uygun okullara yerleştirildi.
Depremzede öğrencilerin yerleştiği okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerle sohbet etti.
Afet bölgesinden gelen çocuklarla eğitim öğretime yeni umutlarla başladıklarını ifade eden Çay, "Muğla eğitim ailesi olarak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve geleceğimiz gençlerimizle tek yürek olarak bu zor günleri atlatıp yaraları hep birlikte sarmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem bölgesinden gelenlere psikososyal destek verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.