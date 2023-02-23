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Yaşam

Sinop'ta yaşayan yabancı uyruklular depremzedelerin yardımına koştu

Kentteki yabancılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İl Göç İdaresi aracılığıyla 2 minibüs insani yardım malzemesini afet bölgesine gönderdi, AFAD aracılığıyla da 38 bin 977 lira bağış yaptı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 23.02.2023
Sinop'ta yaşayan yabancı uyruklular depremzedelerin yardımına koştu

Sinop

Farklı ülkelerden gelerek Sinop'a yerleşen yabancı uyruklular, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin yardımına koştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, kentte yaşayan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi aracılığıyla depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda hazırlanan 2 minibüs insani yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Kan bağışında da bulunan yardımseverler, bağış olarak ise AFAD'ın depremle ilgili yardım hesabına 38 bin 977 lira yatırdı.

Vali Erol Karaömeroğlu, kentteki yabancı uyrukluları kabulünde, el birliğiyle afetin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Sinop'ta yaşayan yabancı uyruklulara gösterdikleri ilgi ve destekten ötürü teşekkür eden Karaömeroğlu, "Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Kendilerine gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

"Türk halkı ile acılarımız bir"

Afganistan uyruklu Bashir Ahmad ise Türkiye'nin her zaman kendilerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan afete çok üzüldük. Her zaman Türk arkadaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Suriyeli Ahmed Zahar da ülkelerinde yaşadıkları acının daha fazlasını bu afet dolasıyla yaşadıklarını dile getirerek, "Türk halkı ile acılarımız bir. Bu afetten hep birlikte etkilendik. Suriye'de de acılar yaşadık. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Yabancı uyruklular, AFAD aracılığıyla yaptıkları bağışın makbuzunu Vali Karaömeroğlu'na sundu.

Suriye uyruklu bir çocuk da kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderilmesi için Karaömeroğlu'na teslim etti.

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