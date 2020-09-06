Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Filistin yönetimi, Kudüs'e büyükelçilik açacak veya Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak ülkeyle ilişkilerini keseceğini duyurdu.

Mustafa Deveci   | 06.09.2020
Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Sırbistan ve İsrail'i tanıyarak Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtilen Kosova'yı uyardı. 

Tüm ülkeleri uluslararası hukuka saygı duymaya davet eden Ureykat, "Filistin, Kudüs'te elçilik açacak veya da elçiliğini buraya (Kudüs'e) taşıyacak ülkeyle ilişkilerini kesecek. Uluslararası hukuku ihlal etmek güçlülük değil aksine zayıflık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in şaşkınlığı kameralara yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkesiyle ilişkilerini normalleştirme kararı alan Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını belirtmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Kudüs'teki İslami kurumlar: İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek hoparlör yerleştirdi

Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılıyor

Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılıyor
Hamas lideri Heniyye: Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya

Hamas lideri Heniyye: Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya
Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz