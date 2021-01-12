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Dünya

Filipinler'de 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkezi ülkenin güneyindeki Sarangani kentinin 137 kilometre güneyi olan depremin, yerin 46,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 12.01.2021
Filipinler'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Filipinler'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkezi ülkenin güneyindeki Sarangani kentinin 137 kilometre güneyi olan depremin, yerin 46,2 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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