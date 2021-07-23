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Dünya

Filipinler, Delta varyantı nedeniyle Malezya ve Tayland'dan seyahatleri yasakladı

Malezya ve Tayland'ın da eklenmesiyle Filipinler'e seyahat yasağı olan ülke sayısı 10'a yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 23.07.2021
Filipinler, Delta varyantı nedeniyle Malezya ve Tayland'dan seyahatleri yasakladı

Ankara

Filipinler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşıcı Delta varyantının yayılmasını engellemek amacıyla seyahat yasağını Malezya ve Tayland'ı kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Harry Roque, devlet tarafından işletilen Halk Televizyon Ağı'nda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, seyahat yasağına dahil olan ülkeler arasına Malezya ve Tayland'ı da ekleme kararı aldı." dedi.

Roque, seyahat kısıtlamalarının 31 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Bu ülkelerden gelen yolcuların, yasağın yürürlüğe gireceği tarihe kadar Filipinler'e girmesine izin verilecek ancak 14 gün karantinada kalmaları istenecek.

Filipinler daha önce Endonezya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere 8 ülkeden yolcuların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 537 bin 97'ye ulaşan Filipinler'de bugüne kadar 26 bin 891 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede görülen 47 Delta varyantı vakasından 3'ü ise yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya'da aktif vaka sayısı 1 milyonu geçti

Güneydoğu Asya'daki aktif Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyonu aştı. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri toplam 1 milyon 29 bin 758 rakamını bildirdi.

Bölgedeki en çok etkilenen ülke olan Endonezya, 561 binden fazla aktif vaka kaydetti ve onu 142 bin vakayla Malezya izledi.

Tayland 137 bin 58 vakayla üçüncü, Myanmar ise 70 bin 70 vaka sayısıyla dördüncü sırada yer alıyor.

Brunei, 41 vakayla en az aktif vakaya sahip ASEAN ülkesi olurken, bölgede 132 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

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