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Dünya

Fas resmi haber ajansı: Türkiye ve Fas umut verici iş birlikleri geliştirme imkanına sahip

Fas resmi haber ajansı MAP, Türkiye ve Fas'ın siyasi ve ekonomik alanda umut verici iş birlikleri geliştirme potansiyeli olduğunu belirtti.

Khalid Mejdoup,Muhammed Semiz   | 21.07.2020
Fas resmi haber ajansı: Türkiye ve Fas umut verici iş birlikleri geliştirme imkanına sahip

Rabat

Fas resmi haber ajansı MAP'ın yayımladığı raporda, Türkiye ve Fas'ın karşılıklı saygıya dayanan köklü tarihsel ilişkilere sahip olduğu vurgulandı.

Raporda, Ankara ve Rabat'ın siyasi ve ekonomik alanda umut verici iş birlikleri geliştirme imkanının bulunduğu ve iki ülkenin de güçlü, sürdürülebilir siyasi ve ekonomik bir eksen oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Böyle bir iş birliğinin Rabat ile Ankara arasında güçlü bir stratejik eksen oluşturabileceği belirtildi.

Gelecek vadeden ekonomik dinamizm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fas Kralı 6. Muhammed'in liderliklerinde ilişkilerin diplomatik ve ticari anlaşmalarla güçlendirildiğine işaret edilen raporda, iki ülkenin özellikle Afrika ve Asya derinliklerinde kendileri için geleneksel olmayan ekonomik alanlara erişmek için etkili ve gelecek vadeden bir ekonomik dinamizm yaratabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, ticari ilişkilerde iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve yeni yatırım imkanlarının oluşturulması halinde Türkiye ve Fas arasındaki ilişkilerin daha çok meyve vereceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık 2019'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Fas'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, hiçbir ayrılıkçı grubu ya da gündemi desteklemediğini ve tüm konuların barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşmasının ortak tutum olduğunu belirtmişti.

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