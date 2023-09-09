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Dünya

Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı

Fas'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

Ferdi Türkten  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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