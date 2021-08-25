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Dünya

Fas Başbakanı Osmani, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Ebu Bekir Aşkın   | 25.08.2021
Fas Başbakanı Osmani, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Rabat

Asvat Mağaribe haber sitesine konuşan Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir'in, “düşmanca eylemleri” nedeniyle Fas’la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Osmani, “Genel olarak Mağrip halklarının ve özel olarak ise Fas ve Cezayir’in yüksek maslahatlarını gözetiyoruz, bu nedenle son gelişmelerden derin üzüntü duyuyorum ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlişkilere dönmenin kaçınılmaz bir kader olduğunu belirten Fas Başbakanı, “Fas’ın istikrar ve güvenliğinin Cezayir’in istikrar ve güvenliğinden geçtiğini” kaydetti.

Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yapılan, ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısına ulaşmak için hala umutlu olduğunu söyleyen Osmani, iki ülke ilişkilerinin tesisinin stratejik ve ortak gelecek inşa etmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas, Cezayir’in diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini reddetti

Fas, Cezayir’in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının gerekçelerini kabul etmediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın, son dönemde gözlemlenen gerginliği tırmandırma mantığı nedeniyle beklenen bir karar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın arkasındaki "asılsız ve saçma" gerekçelerin hiçbir şekilde kabul edilmediği ve karardan üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Fas Krallığının, Cezayir halkının güvenilir ve sadık ortağı olmaya devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, Fas’ın Mağrip ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için sağduyulu ve sorumluluk sahibi olarak çalışmaya devam edeceği dile getirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

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