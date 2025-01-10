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Dünya

Farklı ülkelerden 14 doktor, sağlık sektörüne destek vermek için Gazze Şeridi'ne ulaştı

Farklı ülkelerden 14 doktor, İsrail'in soykırımının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastalara yardım sağlamak üzere "Rahma Worldwide‎" işbirliğiyle bölgeye ulaştı.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Farklı ülkelerden 14 doktor, sağlık sektörüne destek vermek için Gazze Şeridi'ne ulaştı

Gazze

Rahma Worldwide‎ Başkanı Şadi Zaza, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "12 cerrah ve 2 doktor, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek için Gazze'ye geldi." dedi.

İnsani bir mesaj göndermek ve büyük bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle nüfusun yaşadığı trajik koşulları vurgulamak için Gazze'ye geldiklerini ifade eden Zaza, "Gazze'ye gelen doktorların acıyı hafifletmeyi amaçlayan insani bir göreve dahil olduğuna" dikkati çekti.

"Devam eden kuşatma ve soykırım sonucunda halkın sağlık ve yaşam koşullarının bozulmasından duyduğu endişeyi" dile getiren Zaza, konuşmasında Gazze'nin çocukların açlık ve soğuktan ölümüne neden olan salgın ve kıtlığın yayılmasıyla karşı karşıya olduğunu anlatarak, saldırıları durdurmanın ve Filistinliler için yaşam koşullarını iyileştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Zaza, "Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme getirilmesi" çağrısında bulunarak, "yardımlar olmadan ve malzemeler gelmeden doktorların yaralı ve hastaları tedavi etmek için gerekli hizmetleri sağlayamayacağını" kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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