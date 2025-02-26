Eski İsrailli müzakereci Levy, BMGK'de İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklara dikkati çekti
Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, İsrail saldırılarında öldürülen her Filistinli çocuk için saygı duruşunda bulunmanın, 300 saatten fazla süreceğini söyledi.
İstanbul
İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak hükümetinin danışmanlarından ve ABD-Orta Doğu Projesi Başkanı Levy, 7 Ekim 2023'teki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan ve Haziran 2024'te İsrail ordusu tarafından canlı olarak kurtarılan Noa Argamani'nin BMGK'deki ifadesine dair değerlendirmede bulundu.
Argamani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Kongre'de eşlik ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde sahneye çıktığını, şimdi ise burada güvende olduğunu söyleyen Levy, "Hiçbir insanın maruz kalmaması gereken korkunç bir deneyimle ilgili tanıklığınızı dinlemek çok önemliydi çünkü günün sonunda bu, hem ölmüş hem de hala esir tutulan binlerce İsraillinin zorluk hikayesini hatırlatıyor." dedi.
Levy, İsrail'in saldırılarında on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının sakatlandığını, açlıktan ölenlerin olduğunu, okulların, hastanelerin ve evlerin yıkıldığını belirterek buna karşın Filistinlilerin "olağanüstü direnç" gösterdiğini söyledi.
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından gözaltında tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü belirten Levy, "Bibas'ın çocuklarının isimlerini, ölüm koşullarını ve daha birkaç gün önce işgal altındaki Batı Şeria'daki evinde ailesiyle yemek yerken öldürülen 2 yaşındaki Filistinli Leyla Hatib'in adını ya da bombalanan ve tıbbi yardımdan mahrum bırakılan 5 yaşındaki Hind Recep'in ailesiyle birlikte ölümünü ve Şifa Hastanesindeki kuvözlerde ölen bebekleri unutmamak gerekir." diye konuştu.
Levy, Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim ettiği cenazelerin arasında bulunan esir Shiri Bibas'ın "çocuklarına yönelik birer dakikalık saygı duruşunun uygun olduğunu" vurgulayarak "Buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen 18 binden fazla Filistinli çocuğun her biri için birer dakikalık saygı duruşu da uygundur. Bu saygı duruşu ise 300 saatten fazla sürecektir." ifadelerini kullandı.
Filistin'deki çatışmayı ve insani acıları önlemeleri gerektiğini dile getiren Levy, "Hepimiz insanız ve hepimiz eşit doğarız. Güçlü ve duygusal bir dil kullanabiliriz ve bazen de kullanmalıyız, ancak günün sonunda sahip olduğumuz şey kurallar, kanunlar, tüzükler, sözleşmeler, haklardır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.