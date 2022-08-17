Dolar
17.95
Euro
18.28
Altın
1,766.23
ETH/USDT
1,834.20
BTC/USDT
23,283.00
BIST 100
2,980.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "FBI'ya yönelik saldırılar durmalı" çağrısı

Pence, davet edilmesi halinde 6 Ocak Kongre baskını komisyonuna ifade vermeyi düşünebileceğini belirtti.

Islam Doğru   | 17.08.2022
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "FBI'ya yönelik saldırılar durmalı" çağrısı

New York

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi partililere, eski Başkan Donald Trump'ın evine yapılan baskınla ilgili Federal Soruşturma Burosu'na (FBI) yönelik saldırılardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Pence, New Hampshire eyaletindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetçi Parti hukuk ve düzen partisidir. Partimiz federal, eyalet ve yerel düzeydeki güvenlik güçlerinin yanındadır ve FBI'ya yönelik bu saldırılar durmalıdır." dedi.

Kongre'deki Cumhuriyetçi parti üyelerinin dillendirdiği FBI'ın bütçesinin kesilmesi çağrılarının yanlış olduğunu belirten Pence, FBI çalışanlarına saldırmadan, Trump'ın evine yapılan baskından Adalet Bakanı Merrick Garland'ın sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Pence, "eşi benzeri görülmemiş" FBI baskını konusunda Garland'ın şeffaf olması gerektiğini söyleyerek, Trump ile farklılıkları olmasına rağmen Mar-a-Lago'ya yapılan baskını "FBI'ın siyasileştirilmesi" olarak gördüğünü ve "derinden rahatsız" olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca, Kongre'de devam eden 6 Ocak olayları komisyonunun soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye çağırılması halinde gidip gitmeyeceği sorulan Pence, "Eğer katılmam için bir davet olsaydı, düşünürdüm." diye cevap verdi.

Pence, "Başkan yardımcısının Kongre'de ifade vermek üzere çağrılması tarihte eşi görülmemiş bir şey olurdu ancak dediğim gibi, önyargılı olmak istemiyorum, bize herhangi bir resmi davet gelirse, gereken önemi veririz." ifadelerini kullandı.

Anayasada birbirine eşit üç ayrı hükümet kolu olduğunu hatırlatan Pence, 6 Ocak Komisyonunda ifade vermek üzere kendisine yapılacak bir davet durumunda Trump döneminde başkan yardımcısı olarak hizmet verdiği rolü dikkate alması gerekeceğini kaydetti.

FBI baskınına tepkiler

FBI ajanlarının, 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yaptığı baskına, Kongre üyesi bazı cumhuriyetçiler sert tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'ı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

11 Ağustos'ta da ABD'nin Ohio eyaletinde, Rick Shiffer adlı silahlı bir saldırgan, yarı otomatik silahla FBI ofisine girmeye çalıştıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Amerikan basınında, Shiffer'in, sosyal medya hesabında Trump'ın evine baskın düzenlenmesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı şeklinde bilgiler bulunduğuna dikkat çekilmişti.

Adalet Bakanı Garland da Trump'ın evine yapılan FBI baskınıyla ilgili kameraların karşısına çıkarak FBI ajanlarını "yurtsever kamu hizmetlileri" diye nitelemiş, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet tehdidi söylemlerine tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı
Diyarbakır annelerinin "dirayetli duruşu" Evlat Nöbeti Çalıştayı'nda ele alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı
İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Benzer haberler

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "FBI'ya yönelik saldırılar durmalı" çağrısı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "FBI'ya yönelik saldırılar durmalı" çağrısı

ABD'deki ön seçimlerde Alaska'da Trump karşıtı aday kazandı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasına karşı

Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu

Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu
Richard Nixon'ın mirası Donald Trump'ı sanık sandalyesine oturtacak mı?

Richard Nixon'ın mirası Donald Trump'ı sanık sandalyesine oturtacak mı?
Trump'ın evine yapılan FBI baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı

Trump'ın evine yapılan FBI baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet