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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil ise yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 19.08.2021
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: İzzeddin Kasım - Anadolu Ajansı

İdlib

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Meşşun köyünü, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Meşşun köyüne saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk olmak üzere, 5 sivil hayatını kaybetti, yaralanan 4 sivil ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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