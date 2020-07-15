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Dünya

Ermeniler Azerbaycan’a destek veren Ukrayna'nın Büyükelçiliği'ne saldırdı

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısı sonrasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek veren Ukrayna’nın Erivan Büyükelçiliği’ne Ermeni protestocular saldırıda bulundu.

Ali Cura   | 15.07.2020
Ermeniler Azerbaycan’a destek veren Ukrayna'nın Büyükelçiliği'ne saldırdı

Moskova

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısı sonrasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek veren Ukrayna’nın Erivan Büyükelçiliği’ne Ermeni protestocular saldırıda bulundu.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna’nın Erivan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup protesto düzenledi.

Taşnak Partisi üyesi gençlik kollarına ait olduğu belirtilen grup, ellerinde Ukrayna karşıtı pankartlar taşıdı.

Ardından Ukrayna’nın meşhur borş çorbasının bulunduğu tabakları büyükelçilik binasına fırlatan protestocular, Ukrayna ve Azerbaycan aleyhinde slogan attı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın egemenliğini desteklemişti

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırmasından sonra Ukrayna Dışişleri Bakanlığından 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Tovuz bölgesine yönelik yapılan topçu ateşleri sonucunda Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki artan gerilimden derin endişe duyduğu belirtilmiş, taraflara itidal çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, “Ukrayna tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde durumun siyasi olarak çözülmesini savunuyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamadan sonra Ukrayna’nın Erivan Büyükelçisi Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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