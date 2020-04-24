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Dünya

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Mahmut Atanur   | 24.04.2020
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda ‘’memlekete dönüş’’ yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Irawati, yasakla uçak, deniz ve tren seferlerinin yanı sıra kara yolu ile şehirler arası ulaşımda kamu ve özel taşıtların tamamının kısıtlandığını ifade etti.

Irawati, kargo taşımacılığı, cenaze aracı, ambulans, itfaiye, polis ve askeri araçlar gibi zaruri hizmetlere ait taşıtların yasaktan muaf olduğu bilgisini paylaştı.

Tahliye ve kargo uçaklarına izin verilecek

Bakanlığın Hava Taşımacılığı Direktörü Novie Riyanto, iç ve dış hat uçuşlarında ticari ve charter seferlerinin 1 Haziran’a kadar askıya alınacağını belirtti.

Riyanto, tahliye ve kargo uçaklarına ek olarak yabancı temsilciler ve devlet kurumları sorumlularını taşıyan uçaklara ise izin verileceğini aktardı.

Ülke genelinde kara yolu taşımacılığında, 31 Mayıs, deniz seferlerinde 8 Haziran, tren seferlerinde de 15 Haziran’a kadar seyahat yasağı uygulanacak.

Devlet Başkanı Joko Widodo, salı günü, salgın nedeniyle ülke genelinde ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığını bildirmişti.

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