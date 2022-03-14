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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan inşaatta çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Dünya

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 14.03.2022
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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