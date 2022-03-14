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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan inşaatta çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Dünya

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 14.03.2022
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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