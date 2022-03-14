Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kuala Lumpur
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.