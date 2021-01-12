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Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Fuat Kabakcı   | 12.01.2021
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkez üssü Papua’nın Nabire kasabası olan depremin derinliğinin yaklaşık 10 kilometre ölçüldüğünü duyurdu.

Büyüklüğü 5,9 olan deprem kaynaklı şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

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