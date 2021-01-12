Euro
9.10
Dolar
7.45
BIST 100
1,549.53
Altın
1,853.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş

ABD'de geçen haftaki Kongre baskını öncesi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Dildar Baykan   | 12.01.2021
Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş

Washington DC

Washington Post'un ele geçirdiği FBI belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı. 

Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu. ​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti
İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
Almanya'da 'sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu' tartışmaları

Benzer haberler

Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş

Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş

ABD Başkanı Donald Trump: Ben şiddet istemiyorum

Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor

New England Patriots'un koçu Belichick, Trump'ın vereceği Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmedi

New England Patriots'un koçu Belichick, Trump'ın vereceği Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmedi
New York Barosu Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı

New York Barosu Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı
FBI Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı

FBI Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar aldığını açıkladı