Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.