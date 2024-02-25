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Dünya

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

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