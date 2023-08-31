Dolar
26.67
Euro
29.07
Altın
1,946.14
ETH/USDT
1,707.70
BTC/USDT
27,224.00
BIST 100
7,959.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünü Doğu Nusa Tenggara eyaletinin güneyi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı
Bakan Tunç: Kira davaları, kat mülkiyetinden ve komşuluk hukukundan doğan davalar arabuluculuk kapsamında olacak
Bursa'da sosyal medyaya yansıyan iki olayla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da bazı ilçelerde elektrikli skuterlerin hızı düşürüldü

Benzer haberler

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Coca-Cola'dan depremzede esnafa iş yeri desteği

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı

Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak

Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi'ndeki onarım büyük oranda tamamlandı

Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi'ndeki onarım büyük oranda tamamlandı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet