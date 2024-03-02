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Yaşam

Hatay'ın yöresel lezzetleri prefabrik lokantada müşterilere sunuluyor

Hatay'da iş yerlerini kaybeden iki esnaf, kentin yöresel lezzetlerini prefabrik lokantada müşterilerine sunuyor.

Mehmet Bayrak  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Hatay'ın yöresel lezzetleri prefabrik lokantada müşterilere sunuluyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya Kavaslı Mahallesi'ndeki işletmelerinin bulunduğu bina hasar gören Onur Tansal (32) ile Nurican Oktay (27), yöresel lezzetleri yeniden yaşatmak için kolları sıvadı.

Antakya Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'ndaki 48 metrekarelik işletmelerinde kente özgü lezzetleri yapmaya başlayan Tansal ile Oktay, her gün farklı çeşitleri müşterilerine sunuyor.

Onur Tansal, AA muhabirine, prefabrik çarşıda açtıkları yeni yerleriyle yeniden yöresel lezzetleri hazırlamaya başladıklarını anlattı.

Hatay'ın en büyük zenginliklerinden birinin de gastronomi olduğunu aktaran Tansal, şöyle devam etti:

"Antakya'nın ayağa kalkmasını sağlayacak en büyük etkenlerden biri de mutfağıdır. Biz bu kentte gastronomi ve turizmi canlandırırsak Antakya hızlı bir şekilde ayağa kalkacaktır. Biz de bu nedenle lokantamızı yeniden kurduk. Ağırlıklı olarak yöresel yemeklerimizi yapıyoruz. Haftanın 6 günü hizmet veriyor, her güne de farklı yöresel ürünleri hazırlıyoruz. Pazartesi günü aşur, salı günü mumbar gibi yöresel ürünleri yapıyoruz."

"Bizi önceden arayarak, randevu alıyor"

Tansal, yapımının zahmetli olması nedeniyle yöresel lezzetleri sınırlı ölçüde hazırladıklarını belirtti.

Prefabrik lokantada günde 80 ile 100 arası müşteri ağırladıklarını anlatan Tansal, "İnsanlar yöresel yemekler için buraya geliyor. Bizi önceden arayarak, randevu alıyor. Mumbar gününden örnek verecek olursak insanlar bir gün önceden bizleri arayarak kendileri için ayrılmasını talep ediyor." diye konuştu.

Tansal, depremlerin ardından kentin inşası için şehir dışından gelenlerin de yöresel lezzetleri beğenerek yediğini söyledi.

Nurican Oktay, Hatay'ın gastronomi alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kente özgü lezzetleri yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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