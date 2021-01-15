Euro
8.97
Dolar
7.39
BIST 100
1,546.60
Altın
1,850.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Atanur   | 15.01.2021
Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Cakarta

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 24 yaralı

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi. Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumları hasar gördü. ( Zulfikar Syam - Anadolu Ajansı )

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Majene kentinde yerel saatle 01.28'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ölü sayısının 8, yaralı sayısının 637 olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, Batı Sulawesi Valiliği ve bir hastanenin de hasar gördüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca 62 evin hasar gördüğü, elektrik ve iletişim hatlarında aksamaların yaşandığı bölgede, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Depremin ardından güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisini paylaşarak, olası artçı sarsıntılarda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan uzak durması uyarısı yapmıştı.

Merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanan depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP'nin doktor milletvekilleri aşı oldu
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

Benzer haberler

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Endonezya’da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürüyor

Mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezya'da bulundu

Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı

Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem