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Dünya

Yemen hükümeti: Halk ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etme kararını destekliyor

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, halkın desteğini aldığını açıkladı.

Gülşen Topçu   | 15.01.2021
Yemen hükümeti: Halk ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etme kararını destekliyor

İstanbul

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek, BM Güvenlik Konseyinde telekonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararına ilişkin hükümetin görüşlerini paylaştı.

Husileri, evlere ve ibadethanelere bombalı saldırı düzenlemek, muhalifleri tehcir etmek, gazetecileri gözaltına alıp işkence etmek, şehirleri ablukaya almak ve uluslararası nakil hatlarını tehdit etmek gibi büyük insan hakları ihlalleri işlemekle suçlayan Bin Mübarek, "Bu nedenle, ABD'nin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, hükümetin talepleriyle paralellik arz ediyor ve halk da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.

Bin Mübarek ayrıca, hükümetin, Yemenlilere yardım akışının gerçekleşmesi için ticari ve finansal kurumlar, insani yardım kuruluşları ve uluslararası örgütlerin çalışmalarını kolaylaştırma konusunda azami özen gösterdiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo ayrıca, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

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