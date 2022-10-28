Dolar
18.60
Euro
18.58
Altın
1,664.57
ETH/USDT
1,509.00
BTC/USDT
20,284.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 28.10.2022
Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi

Washington

ABD basınında yer alan ve konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

Ancak Musk, ekim ayı başında, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör propagandası meşrulaştırılamaz

Benzer haberler

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi

Elon Musk Twitter'ı satın alma gerekçesini açıkladı

452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet