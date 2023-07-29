Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,870.40
BTC/USDT
29,285.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Dünya

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

San Francisco şehir yönetimi, Elon Musk'ın Twitter binasındaki "kuş" logosunu "X" ile değiştirmesi hakkında, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Dildar Baykan Atalay  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

San Francisco

Musk'ın, Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter'ın San Francisco'da bulunan binasındaki "kuş" logosu da kaldırılarak yerine dev bir "X" logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. ​​​​​​​

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın kolonu eksik yapılmış
Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebi
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

Ağrı'daki sazlıklar kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a metin paylaşma özelliği eklendi

Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Pancar bakım avans ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak
Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet