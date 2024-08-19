Dolar
33.73
Euro
37.22
Altın
2,488.72
ETH/USDT
2,572.10
BTC/USDT
58,009.00
BIST 100
9,901.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile vefat eden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını reddetti.

Sercan İrkin, Zeynep Katre Oran  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı

İstanbul

Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.

Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.

Kadirov'un paylaşımı

Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş "Cybertruck"ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, Musk'a teşekkürlerini sunmuş ve onu Grozni kentine davet etmişti.

"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Kınalıada korveti, Mısır'da İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti
Fahiş servis ücretleriyle karşılaşan velilere hukuki çözüm önerileri
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı

Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki darbe soruşturmasında mahkemeyle yaşadığı sorunun ardından ofisini kapatıyor

AB, Donald Trump yayını öncesi Elon Musk'u tehdit eden mektupla ilişkisini reddetti

Trump, X platformunda Elon Musk'a röportaj verdi: 5 Kasım, ülke tarihimizin en önemli günü olacak

Trump, X platformunda Elon Musk'a röportaj verdi: 5 Kasım, ülke tarihimizin en önemli günü olacak
Elon Musk'ın Donald Trump ile X'te yapacağı yayında teknik sorun yaşandı

Elon Musk'ın Donald Trump ile X'te yapacağı yayında teknik sorun yaşandı

AB'den Elon Musk'a Donald Trump yayını öncesi uyarı

AB'den Elon Musk'a Donald Trump yayını öncesi uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet