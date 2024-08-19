Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını yalanladı
Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'a "Cybertruck" hediye ettiği iddiasını reddetti.
İstanbul
Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.
Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.
Kadirov'un paylaşımı
Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş "Cybertruck"ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, Musk'a teşekkürlerini sunmuş ve onu Grozni kentine davet etmişti.
"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.