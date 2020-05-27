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Dünya

El Salvador Devlet Başkanı Bukele de 'hidroksiklorokin' kullanıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıkladı.

Sinan Doğan   | 27.05.2020
El Salvador Devlet Başkanı Bukele de 'hidroksiklorokin' kullanıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıkladı. 

Ülke basınında çıkan habere göre, Bukele, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu ilacı önleyici koruma amaçlı kullandığını belirterek isteyen herkesin bunu yapabileceğini söyledi.

Bukele, dünyada çok sayıda ülkenin bu ilacı kullandığına işaret ederek, "Görünüşe göre, hastalığı tedavi etmede pozitif faydaları var." ifadesini kullandı.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 37 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 2 bin 109 kişide görüldü.

Trump da kullandığını açıklamıştı

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, cuma günü yaptığı açıklamada, Brezilyalı makamların hidroksiklorokinin geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatmış, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

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