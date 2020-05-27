Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM'den 'Libya'ya neredeyse her gün silah giriyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler, Libya'ya neredeyse her gün hava kara ve deniz yoluyla silah transferi yapıldığını bildirerek, artan silah ambargosu ihlallerinin çatışmaları artırarak Libya halkı için felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 27.05.2020
BM'den 'Libya'ya neredeyse her gün silah giriyor' uyarısı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus çevresinde sivil ölümleriyle sonuçlanan patlayıcı bomba kullanımı kınandı. 

Libya'ya savaşın her iki tarafına destek için gönderilen paralı askerlerin ve silahların sayısının artmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Libya'ya neredeyse her gün hava kara ve deniz yoluyla silah transferi yapıldığı uyarısında bulunuldu.

Artan silah ambargosu ihlallerinin çatışmaları daha da artırarak Libya halkı için felakete neden olacağına dikkati çekilen açıklamada, BM üyesi tüm ülkelere silah ambargosuna uyulması çağrısı yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina liglerin başlaması konusunda kararlı
Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Benzer haberler

Libya ordusu Hafter milislerinin 10 silahlı aracını imha etti

Libya ordusu Hafter milislerinin 10 silahlı aracını imha etti

BM'den 'Libya'ya neredeyse her gün silah giriyor' uyarısı

Guterres: Küresel ateşkes çağrılarım pandemiye rağmen somut eyleme dönüşmedi

Libya Adalet Bakanlığı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılanmalı

Libya Adalet Bakanlığı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılanmalı
Almanya Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor

Almanya Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor
BM'den İdlib'e 90 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 90 tır insani yardım