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Dünya

El-Kassam, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu duyurdu

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, pazartesi akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hamdi Yıldız   | 11.05.2021
El-Kassam, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu duyurdu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi.

Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.

Öte yandan El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beytül Makdis'teki murabıtlara Mecid-i Aksa'nın içinde güvende ve rahat olmalarını söylüyoruz bilsinler ki arkalarında teyakkuz durumunda tetiğe basan bir direniş var" ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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