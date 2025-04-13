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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

El-Ehli Hastanesi saldırısının tanığı hemşire: Görüntü kıyameti andırıyordu

İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının tanığı Filistinli hemşire, "tahliye uyarısından" sadece 20 dakika sonra hastanenin vurulduğunu ve gördüklerinin kıyameti andırdığını söyledi.

Jomaa Younis, Halime Afra Aksoy, Mehmet Nuri Uçar  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
El-Ehli Hastanesi saldırısının tanığı hemşire: Görüntü kıyameti andırıyordu Fotoğraf:Dawoud Abo Alkas/AA

Gazze

El-Ehli Baptist Hastanesi'nde görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir hemşire, AA muhabirine, saldırı anlarını anlattı.

Bombardımandan "yalnızca 20 dakika" önce tahliye uyarısı yapıldığını aktaran hemşire, uyarının ardından büyük panik ve kaos yaşandığını ifade etti.

Yaralıların tahliyesi için yeterli sürenin olmadığına dikkati çeken Filistinli hemşire, "Yeterli ambulans olmadan yaralıları kurtarmak için zamanla yarışıyorduk. Yaralıları yakındaki sokaklara taşıdık, sedyelere ya da doğrudan yere yatırdık. Yaralı bir kız çocuğu burada son nefesini verdi." dedi.

"Tahliye uyarısından sadece 20 dakika sonra bombalandık"

Gece yarısından sonra saat 01.30'da hastanenin tahliye edilmesi yönünde bir telefon aldıklarını aktaran Filistinli hemşire, karşıdaki kişiye çok sayıda hastanın bulunduğu hastanenin tahliye sürecinin zorluğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ancak uzun sürmeden hastanenin vurulduğuna işaret eden hemşire şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda feryatlar yükselmeye başladı. Etrafta 'Hastaneyi hemen boşaltın' sesleri yankılanıyordu. Ortam tam bir kargaşa hali idi; hastalar, refakatçiler, hayatını kaybedenler... Her şey birbirine karışmıştı. İsrail ordusu, tahliye uyarısından sadece 20 dakika sonra korkunç şekilde bombaladı."

Yaşadıklarını "Görüntü kıyameti andırıyordu." sözleriyle tarif eden Filistinli hemşire, İsrail'in kendilerine tıbbi malzemeleri kurtarma fırsatı da tanımadığını dile getirdi.

"Her yerde yangın çıktı, bina yerle bir oldu"

Saldırının tanıklarından bir başka Filistinli ise hastanede art arda iki büyük patlama yaşandığını, yapılardan kopan taşların havada uçuştuğunu söyledi.

Patlama sonrası hastanenin her yerinde yangın çıktığını, yangının bitişikteki kiliseye sıçradığını, saldırıda hedef alınan binanın tamamen yerle bir olduğunu aktaran söz konusu Filistinli, bombardımanın 17 Ekim 2023'te yine aynı hastaneye düzenlenen ve yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği o büyük saldırıyı hatırlattığını dile getirdi.

İsrail ordusu gece yarısından sonra Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

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