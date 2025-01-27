Düzensiz göçmen konusu ABD ile Kolombiya arasında krize yol açtı
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ülkeden gönderilmesine yönelik politikaları, Kolombiya ile diplomatik krize neden oldu.
Ankara
Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sıraya girmiş insanların askeri uçağa bindirildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.
- Trump'tan göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermeyen Kolombiya'ya tarife yanıtı
- Beyaz Saray, Kolombiya'nın ABD'den göçmen taşıyan uçakların inişine izin verdiğini açıkladı
Kolombiya, göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savunarak ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi.
Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kolombiya'daki ABD büyükelçiliği vize hizmetlerini durdurdu
ABD'nin Bogota Büyükelçiliği de Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.
Trump'tan yanıt gecikmedi
ABD'den giden ve "çok sayıda kaçak suçluyu taşıyan" iki geri dönüş uçağının Kolombiya'ya inmesine izin verilmediğini öğrendiğini belirten Trump, "Bu emir, halkı arasında zaten pek sevilmeyen Kolombiya'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verildi." ifadesini kullandı.
Trump, Petro'nun uçakların ülkeye inişine izin vermemesinin ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı misilleme tedbirlerinin alınması talimatı verdiğini aktardı.
Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.
Trump, Kolombiya devlet yetkililerinin yanı sıra onların tüm müttefik ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptalleri talimatı verdiğini ifade ederek, Kolombiya hükümetinin tüm parti üyeleriyle ailelerine ve destekçilerine vize yaptırımları getirileceğini kaydetti.
Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimlerinin artırılacağına işaret eden Trump, hazine, bankacılık ve finansal yaptırımların da uygulanacağını belirtti.
Trump, bu tedbirlerin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kolombiya hükümetinin, ABD'ye zorla gönderdiği suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Kolombia devlet yetkilileri ve aile yakınlarına vize kısıtlaması getirildi
ABD Dışişleri Bakanlığının sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ''Bakan (Marco) Rubio, Kolombiya hükümet yetkilileri ve yakın aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarını onayladı.'' ifadesine yer verildi.
ABD'nin, öncelikli gündemi olan sınır dışı etme uygulamalarına devam edeceği vurgulanan açıklamada, Rubio'nun, Bogota'daki ABD Büyükelçiliğine, düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların inişini engelleyen Kolombiyalı yetkililer ve ailelerinin vize işlemlerinin ''derhal askıya alınmasını emrettiği'' kaydedildi.
Açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma konusunda geri adım atmayacağı, vize kısıtlamasının ''Kolombiya'nın kendi vatandaşlarının geri dönüşünü kabul etme yükümlülüklerini yerine getirene kadar'' devam edeceği vurgulandı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması getirmesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
X sosyal medya platformundan Trump'a kapsamlı şekilde cevap veren Petro, şunları ifade etti:
Senin petrolünü sevmiyorum. Açgözlülüğün (Trump), insan türünü yok edecek. Belki bir gün, gastritime rağmen kabul ettiğim bir kadeh viski eşliğinde bu konuyu açık yüreklilikle konuşabiliriz ama bu zor çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz. Oysa ben öyle değilim ve hiçbir Kolombiyalı da değil. Eğer inatçı birini tanıyorsanız o da benim, nokta. Ekonomik gücünüz ve kibrinizle (askeri darbeyle görevinden indirilen eski Şili Devlet Başkanı Salvador Allande) Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz ama ben hukukumla ölürüm. İşkenceye ve size direnirim."
Trump'a eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'u anımsatan Petro, "Özgürlüğümü sevmiyorsan tamam. Ben beyaz köle sahiplerinin elini sıkmam. Ben Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının ve dua ettiğim ABD'nin siyah ve beyaz köylü çocuklarının elini sıkıyorum. Onlar, ABD'nin gerçek sahipleri ve ben onların önünde diz çöküyorum, başka hiç kimsenin önünde değil. Beni yerimden edin başkan, Amerika ve insanlık elbette cevap verecektir." ifadelerini kullandı.
"Bize asla hükmedemeyeceksiniz"
Petro, Trump'a Panama Kanalı'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bize asla hükmedemeyeceksiniz. Topraklarımızda özgürlük diye haykırarak at koşturan ve adı Bolivar olan savaşçı bize karşı çıkıyor. Halkımız biraz ürkek, naif ve sevgi dolu ama bizden zorla aldığınız Panama Kanalı'nı nasıl geri alacaklarını bilecekler. Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen iki yüz kahraman, öldürdüğünüz Bocas del Toro'da (Panama'da bir şehir), bugünkü Panama'da, eski adıyla Kolombiya'da yatıyor. Bir bayrak yükseltiyorum ve Gaitan'ın dediği gibi, tek başıma kalsam bile, sizin büyük büyükbabanızın bilmediği ama benim bildiğim Amerika'nın onuru olan Latin Amerika onuru ile yükseltilmeye devam edecektir. ABD'nin sayın mülteci başkanı, ablukanız beni korkutmuyor çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın kalbidir. Güzelliği benim kadar sevdiğinizi biliyorum, ona saygısızlık etmeyin ve o size şirinliğini getirecektir."
Kolombiya'dan ABD'ye yüzde 50 gümrük vergisi misillemesi
Petro, Trump’a meydan okuyarak, "Kolombiya, bugünden itibaren tüm dünyaya kollarını açtı. Özgürlüğün, yaşamın ve insanlığın inşa edilmesi gerekiyor. İnsan emeğiyle üretilen ürünlerimizin ABD'ye girişine uyguladığınız yüzde 50 gümrük vergisini öğrendim, ben de aynısını yapıyorum. Halkımız, Kolombiya'da keşfedilen mısırı yetiştirmeye devam etsin ve dünyayı beslesin." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamalarının ardından uçakların inişine izin verildi
Trump'ın misilleme açıklamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti.
Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.
Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.
Kolombiya, "onurlu dönüş için" vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağını tahsis etti
Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD'den sınır dışı edilecek Kolombiyalıların onurlu şekilde dönebilmesi için devlet başkanlığı uçağı tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro liderliğindeki hükümet, vatandaşlarını karşılamak için hazır olacak." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kolombiyalıların ülkelerinden "hiçbir şekilde" sürgün edilmediği ifade edilerek, devletin, vatandaşlarının onurlu bir şekilde Kolombiya'ya geri dönmelerini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacağı belirtildi.
ABD ile diyaloğun önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ABD ile yapılacak aktif görüşmelerde, sınır dışı edilen Kolombiyalıların durumu ele alınacak. Kolombiya, vatandaşlarının korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha teyit edecek. Göç sorunlarına insani ve adil çözümler bulunması için bölgesel ve uluslararası çabalara öncülük etmeye devam edecek."
Kolombiya diplomatik krizin aşıldığını duyurdu
Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında ABD yönetimiyle aralarındaki anlaşmazlığı aştıklarını açıkladı.
Bakan Murillo, sınır dışı edilen Kolombiyalılara ilişkin, "Hükümet, sınır dışı edilen Kolombiyalıları kabul etmeye devam edeceğini ve onlara hak sahibi vatandaşlar olarak onurlu koşulları garanti edeceğini belirtiyor. Kolombiya, vatandaşlarının haklarını, ulusal çıkarlarını ve saygınlıklarını güvence altına almak için diplomatik diyalog kanallarını sürdürecektir." şeklinde konuştu.
Latin Amerika ülkelerinden Petro'ya destek açıklamaları yapıldı
Bu arada, bazı Latin Amerika devlet başkanları, Petro'ya destek açıklamasında bulundu.
Honduras, "Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Geçici Başkanı" sıfatıyla devlet ve hükümet başkanlarını acil toplantıya çağırdı.
Honduras'tan Trump'a ülkedeki ABD üslerinin kapatılabileceği uyarısı
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, yaptığı açıklamada, Trump'ın toplu sınır dışı planını hayata geçirmesi durumunda Honduras topraklarındaki ABD askeri üslerini kapatmayı değerlendirebileceğini ifade etti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Petro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Kolombiyalıların haklarını onurlu bir şekilde savunmasını ve halkı ile Amerika'mız üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları ayrımcı muamele ve şantaja verdiği yanıtı sonuna kadar destekliyoruz." mesajını paylaştı.
Venezuela lideri Maduro'dan destek
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya birlik olma çağrısında bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşına "güçlü" destek verdi.
Maduro, "Başkan Petro, Venezuela halkının deneyimine ve gücüne güvenebilirsiniz. Kolombiya ve Venezuela olarak barış ve derin diyalog içinde her zaman birlikte olacağız. Birleşelim, bağımsızlığımızı pekiştirelim. Latin Amerika ve Karayipler'deki halklarımız için refah inşa edelim, Tanrı bizimledir." şeklinde konuştu.
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de açıklamasında, Trump'a sert tepki göstererek, Petro'nun sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.