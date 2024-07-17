Dünyanın iki farklı gündemi
EURO 2024 ile İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki yıkım ve insani kriz, son dönemde dünya gündeminde yer alan iki önemli konu başlığı oldu. İki önemli gündem maddesinden yansıyan bazı fotoğraflar arasında ise benzerlikler göze çarpıyor.
Ankara
31 Ocak 2023 tarihinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alınmıştı.Filistinli adam kefenle örtülmüş cansız bedeni havaya kaldırdı.
14 Temmuz 2024 tarihinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, Berlin Olimpiyat Stadı'nda final maçında İngiltere'yi 2-1 yenmişti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde İspanya takımı oyuncusu Dani Carvajal, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
6 Haziran 2024 tarihinde İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. 14 Haziran 2024 tarihinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya, Münih Futbol Arena’da karşılaşmıştı. Mücadele öncesinde seremoni düzenlendi.
15 Kasım 2023 tarihinde İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentindeki Ebu Cazar ailesine ait bir binaya düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti ve bölgedeki çok sayıda bina ağır hasar görmüştü. Evleri hasar gören Filistinliler üzüntü yaşadı. 14 Haziran 2024 tarihinde Münih'in simge yerlerinden Marienplatz ve etrafında toplanan İskoç futbolseverler, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) İskoçya ile olan açılış karşılaşmasında takımlarına destek vermişti.22 Haziran 2024 tarihinde İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında sivillere ait 7 evi doğrudan hedef alarak bombalaması sonucu büyük yıkım ve tahribat oluştu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 21 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda ile Fransa takımları, karşılaşma için Leipzig Stadyumu'na gelmişti. Fransa takımından Kylian Mbappe, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya maskeyle çıktı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.