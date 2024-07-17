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Dünya

Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu, en büyük otoyollardan biri sular altında kaldı.

Irmak Akcan  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu Fotoğraf: Mert Alper Dervış / AA

Ankara

Toronto polis yetkilileri, şiddetli yağış sonucu Don Valley Parkway otoyolu ve Lake Shore Bulvarı'nın bir kısmının sular altına kaldığını ve kapandığını açıkladı.

İtfaiye Departmanı sular altına kalan otoyoldan 14 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

İtfaiye yetkililerinden Jim Jessop, şiddetli yağışların oluşturduğu sel sebebiyle mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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