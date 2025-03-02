Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı
Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarında bir araya geldiler.
Ankara
Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını açtı.
Zafer Parkı’ndaki Anıt Camisi önünde ramazan ayı boyunca iftar verilmek üzere Moskova Müslümanları Dini İdaresince kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetlerine başladı.
Ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla yapılan programda Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, konuşma yaptı.
Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşının üçüncü yılı geride kalırken, Ukrayna’da yaşayan müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucunu Kiev’deki camide açtı. Savaşın zorluklarına rağmen müslümanlar, iftar sofrasında dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldi.
Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde de yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk iftarında bir araya geldi.
Muhammed Asad İslami Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan vatandaşlar, topluca akşam namazını kıldıktan sonra oruçlarını açtı.
Bulgaristan
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazanın ilk gününde başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Radev'in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Kültür Bakanı Marian Baçev, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkedeki başlıca dinlerin ruhani liderleri, Sofya'da görev yapan büyükelçiler, bilim insanları ve basın mensupları katıldı.
Radev, burada yaptığı açıklamada, iftarın, farklı din ve nesillere ait insanları bir araya getiren önemli ve derin anlamlı bir gelenek olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, inançlı insanlara sabır, merhamet, cömertlik ve hoşgörü öğretir." diye konuştu.
"Dedelerimiz, velilerimiz bizlere olağanüstü değerli bir vasiyet bırakmıştır." diyen Radev, "Onlar birbirimizi tanıma, bir arada olma ve sohbet edebilmemizin ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretmiş bulunuyor. Karşılıklı anlayış ve saygı zaman içerisinde asla değişmez iki değer olup, zor dönemlerde bile huzurlu yaşamamızı sağlar." ifadesini kullandı.
Başmüftü Haci de her ramazan iftar programı düzenleyen Radev'in nazik ev sahipliğiyle güzel geleneği sürdürdüğünü söyledi.
"Etnisitesi, dini ne olursa olsun, burada bir araya gelen tüm dost ve tanıdıklarımızla aynı ekmeği paylaşarak büyük mutlulukla beraberliğimizi yaşayabiliyoruz." diyen Haci, insanların Bulgaristan'da asırlar boyunca hep birlikte yaşadığını dile getirdi.
Haci, "Dini inanç, insani değerlerin temelinde yer alıyor. O değerler olmazsa, bizler de var olamayız." şeklinde konuştu.
ABD
ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.
Kırgizistan
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenledi.
Türkiye tarafından yaptırılan Merkez İmam Serahsi Camisi'nin cemaatine verilen iftarın ev sahipliğini Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan yaptı.
Programa, Kırgızistan Müftüsü Abulaziz Zakirov, Müftü Yardımcısı Samagan Mırzaibraimov, Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Azamat Yusupov'un yanı sıra cami cemaati, büyükelçilik müşavirleri ve ataşeleri, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri katıldı.
Cemaat, akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda etti, ardından caminin alt katında kurulan yer sofralarında iftarını yaptı.
Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, Kırgız halkına sağlık, bereket ve birlik diledi.
Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Yusupov da Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayının ilk iftarını Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ın verdiğini belirtti.
Yusupov, Türkiye Büyükelçisinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkısına değinerek, "Sayın Doğan, Kırgız-Türk ilişkilerinin çok yönlü gelişmesine katkı sağlayanlardan ve iki ülke ilişkilerinin tarihinde izi kalacak şahsiyetlerden biridir." ifadesini kullandı.
İftar programına 2 bin kişi katıldı
Konuklardan Habibulla Amirov, ramazan ayının ilk gününde Müslümanların duasını alan ve sevindiren Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisine teşekkür etti.
Mevlüt Küçükemek ise bugünkü iftarda kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun." dedi.
İftar programına katılan Dilnoza Rahmatullayeva da Müslümanların oruç ibadetinin Allah katında kabul edilmesi temennisinde bulundu.
Davetlilere Kırgızistan'ın yerel mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.
İftar duasını Kırgızistan Müftüsü Abulaziz Zakirov yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.