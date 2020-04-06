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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti.

Emel Gözellik   | 06.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 275 bin 87 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 77 bin 78 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (40 bin 437), Almanya (28 bin 700), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 245) ve Fransa (16 bin 183) oldu.

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