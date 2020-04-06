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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 06.04.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi.

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