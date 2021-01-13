Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 92 milyonu aştı.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 92 milyon 9 bin 660'a yükseldi.
ABD, 23 milyon 368 bin 225 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 495 bin 816 ile Hindistan, 8 milyon 195 bin 637 ile Brezilya, 3 milyon 448 bin 203 ile Rusya, 3 milyon 164 bin 51 ile İngiltere, 2 milyon 806 bin 590 ile Fransa, 2 milyon 346 bin 285 ile Türkiye, 2 milyon 303 bin 263 ile İtalya, 2 milyon 137 bin 220 ile İspanya, 1 milyon 957 bin 492 ile Almanya, 1 milyon 816 bin 82 ile Kolombiya, 1 milyon 744 bin 704 ile Arjantin, 1 milyon 556 bin 28 ile Meksika, 1 milyon 395 bin 779 ile Polonya, 1 milyon 299 bin 22 ile İran, 1 milyon 259 bin 748 ile Güney Afrika, 1 milyon 124 bin 430 ile Ukrayna ve 1 milyon 40 bin 231 ile Peru izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 970 bin 95 kişi yaşamını yitirdi, 65 milyon 822 bin 734 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.