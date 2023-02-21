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Dünya

DTÖ'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Genel Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muhammet İkbal Arslan   | 21.02.2023
DTÖ'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Cenevre

Toplantı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Büyükelçi Acarsoy, Genel Konsey'in dayanışma ve desteği için teşekkürlerini iletti.

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