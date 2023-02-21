DTÖ'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Genel Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Cenevre
Toplantı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Büyükelçi Acarsoy, Genel Konsey'in dayanışma ve desteği için teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.