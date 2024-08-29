Dolar
34.07
Euro
37.75
Altın
2,524.98
ETH/USDT
2,540.10
BTC/USDT
59,579.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara sınırlı ara verilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine, Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi olarak ara verileceğini duyurdu.

Can Hasasu, Mustafa Deveci, Turgut Alp Boyraz  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
DSÖ: Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara sınırlı ara verilecek

Washington/Beyrut

New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen DSÖ Filistin Bölge Temsilcisi Rik Peeperkorn, çatışmalara verilecek "insani aranın" 3 günlük ardışık periyotlar halinde, Gazze'yi 3 farklı bölgeye bölerek uygulamaya gireceğini belirtti.

Buna göre, 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde başlayacak 3 günlük ilk aşılama çalışmasını, sırasıyla Güney ve Kuzey Gazze'de yapılacak aşılama faaliyeti takip edecek.

Aşılama yapılan bölgelerde her gün 8 ile 9 saat çatışmalara ara verilmesi ön görülüyor.

Aşılama çalışmaları Filistin Sağlık Bakanlığının, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliği ile gerçekleşecek.

Çalışmayla bölgede bulunan 10 yaş altı 614 bin çocuğa ikişer doz çocuk felci aşısı uygulanacak.

Peeperkorn, yandaşların ve teknik ekibin toplam 1,2 milyon doz aşının başarılı şekilde uygulanması için hazırlık ve planlamalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Hamas: İsrail, çocuk felci aşısı yapılması için Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesini reddetti

Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini söyledi.

Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Kilani, DSÖ'nün açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.

İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.

Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.

Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Irak terörle mücadelede ortak iradeye sahip
İstanbul'da hafta sonu triatlon yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor
TÜRGEV yeni öğretim dönemi için yurt başvuruları almaya devam ediyor

Benzer haberler

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

DSÖ: Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara sınırlı ara verilecek

Husiler: Hudeyde Limanı saldırısına verilecek karşılığın zamanlaması İsrail için sürpriz olacak

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü
Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor

Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor
AA foto muhabirinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı gösteren fotoğrafı, Almanya'da bir panoya asıldı

AA foto muhabirinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı gösteren fotoğrafı, Almanya'da bir panoya asıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet